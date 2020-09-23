العميد فدوي : سنرد على حماقة الامريكيين بقوة لا يمكن ان يتصوروها

وشدد العميد في تصريح لقناة الميادين الاخبارية، على أن "أميركا لن تنجح في تحقيق أهدافها لفرض حظر السلاح ضد إيران".

واضاف : ان مساعي الولايات المتحدة لتشكيل تحالفات ضد الثورة الإسلامية اصبحت بالية.

وتابع : إن الأميركيين لم ولن ينجحوا في تشكيل أي تحالف جديد ضد الثورة الإسلامية؛ مردفا من الأفضل أن يأتوا إلى الخليج الفارسي لأنهم سيكونون في متناول ايدينا.

وفي سياق متصل، استدلت الميادين بتصريحات القائد العام للحرس الثورى "اللواء حسين سلامي"، قوله في وقت سابق من اليوم الاربعاء، أنّ "أميركا كانت تحل أزماتها عبر إشعال الحروب في المنطقة"؛ مبينا أنّ واشنطن "لم تتراجع أبداً عن سياسة الهيمنة والبلطجة لكنها غير قادرة اليوم على ترميم خساراتها".

انتهى ** ح ع