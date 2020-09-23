الحرس الثوري يضم 188 طائرة مسيرة ومروحية الى بحريته

وفي هذه المراسم، أشار قائد القوة البحرية للحرس الثوري، الادميرال علي‌رضا تنكسيري، الى بعض مواصفات هذه الطائرات المسيرة بما في ذلك مهمات التصوير القتالية لتدمير الأهداف البحرية الثابتة والمتحركة.

وأضاف: عبر ضم هذه الطائرات المسيرة الى أسراب القوة البحرية للحرس الثوري، يتم إنجاز جميع مهام القوة البحرية بطائرات مسيرة إيرانية الصنع تماما، كما يتم مراقبة جميع التحركات البحرية بواسطة هذه الطائرات بدون طيار.

وتابع قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، إن الطائرات المسيرة محلية الصنع تماما؛ قام بتصنيعها متخصصون في منظمة صناعة الطيران الإيرانية، وأشار الى إزاحة الستار عن ثلاث من هذه الطائرات لأول مرة، والتي تتمتع بقابلية انجاز المهمات من على القطع البحرية لتحقيق الاهداف المتوخاة وهي "سبهر" و"هدهد 4" عموديتا التحليق و"شهاب 2".

واضاف الادميرال تنكسيري: ان الطائرة المسيرة "مهاجر-6" بالغة الدقة في البحر والشاطئ تعد من الطائرات المسيرة الاخرى التي انضمت اليوم الى القوة البحرية للحرس الثوري، وتحظى بامكانية التحليق لمسافة بعيدة والتزود بـ 4 صواريخ وتنفيذ المهمات في جميع الظروف الجوية.

واوضح بان مروحيتين قادرتان على العوم على الماء و 4 مروحيات بقدرات قتالية والتزود بالصواريخ قد انضمت اليوم ايضا للقوة البحرية للحرس الثوري.

انتهى**أ م د