٢٣‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٦:١٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84052030
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اللواء سلامي يرعى افتتاح مقر "الشهيد راهبر" لبحرية الحرس الثوري جنوبي البلاد

اللواء سلامي يرعى افتتاح مقر "الشهيد راهبر" لبحرية الحرس الثوري جنوبي البلاد

بندرعباس / 23 ايلول / سبتمبر / ارنا – اقيمت عصر اليوم الاربعاء، حيث اليوم الثالث من اسبوع الدفاع المقدس (21 – 27 ايلول / سبتبمر 2020)، مراسم افتتاح "مقر الشهيد سيد مجيد راهبر" التابع للقوة البحرية للحرس الثوري، في مدينة سيريك شرقي مضيق هرمز (جنوب البلاد)؛ برعاية القائد العام للحرس الثوري "اللواء حسين سلامي".

وفي تصريحه على هامش الافتتاح، قال العميد سلامي : ان مقر الشهيد راهبر يقع في واحدة من اكثر المناطق ستراتيجية، من حيث الدفاع والهجوم، في الخليج الفارسي ومضيق هرمز.

ولفت القائد العام للحرس الثوري، الى ان تدشين هذا المقر البحري يسهم في تعزيز ورفع مستوى العمليات البحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية في مجالات الدفاع والهجوم والرصد بمنطقة الخليج الفارسي. 

واكد اللواء سلامي : ان الهدف من انشاء مقر الشهيد راهبر البحري، يكمن في الاستشراف التام على دخول وخروج القطع البحرية القادمة من خارج المنطقة في مضيق هرمز والخليج الفارسي وبحر عمان.

علما ان مراسم افتتاح مقر الشهيد راهبر لبحرية الحرس الثوري، اقيمت اليوم الاربعاء برعاية القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي وقائد القوة البحرية للحرس الثوري "العميد عليرضا تنكسيري"، وقائد المنطقة البحرية الاولى للحرس "العميد عباس غلامشاهي".

انتهى ** ح ع

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