اردكانيان : تاسيس مركز اقليمي لحوكمة المياه غير التقليدية قريبا

وفي تصريح له على هامش الاجتماع الحادي عشر لـ "مجلس الحكام الاقليمي لحوكمة المياه" عصر اليوم الاربعاء، اوضح اردكانيان انه كان من المقرر عقد هذا الاجتماع في العاصمة الطاجيكية دوشنبة لكن جائحة كورونا حالت دون ذلك، ليعقد الاجتماع اليوم عبر الفيديو كونفرانس باستضافة طهران؛ وذلك بناء على قرار الامانة العامة لهذا المركز.

واضاف وزير الطاقة، ان اجتماع مجلس الحكام الاقليمي لحوكمة المياه عقد اليوم على مستوى الوزراء والمساعدين وكبار المسؤولين من جمهوریة أذربیجان، وافغانستان، وبنغلاديش، وطاجیکستان، والعراق، وسوریا، وقطر، والمانيا، وارمينيا، واوزبکستان، وترکیا، وسویسرا، وعمان، ومصر والهند.

وتابع، ان منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) الى جانب اليونسكو ومنظمة المناخ وبنك التنمية الاسلامي ومنظمة اكو للتعاون الاقتصادي وبرنامج المياه الاممي وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة، شاركت في الاجتماع ايضا.

واكد اردكانيان، انه سيغتم الفرص المتاحة خلال الاجتماع لاجراء مباحثات ثنائية فور انتهائه مع عدد من وزراء الدول المشاركة بما فيها طاجيكستان وسوريا، لبحث القضايا المتعلقة بعلاقات هذه الدول مع ايران.

ولفت وزير الطاقة الى ان اجتماع اليوم، تمخضت عنه قرارات عديدة؛ مثل مشروع تحسين جودة الموارد المائية الذي سيتم انجازه بواسطة "الشركة الايرانية لهندسة المياه ومياه الصرف الصحي" بالتعاون مع "مركز التغير المناخي" في المانيا، مضافا الى مشروعين اخرين يتم انجازهما بالتعاون مع مركز التعاون المالي بسويسرا.

انتهى ** ح ع