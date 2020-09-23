العدو سيضطر الى التعامل بلغة المنطق والادب مع الشعب الايراني

واضاف جهانغيري، في تصريح له الاربعاء : ان ايران تمر حاليا بظروف خاصة، من جراء سياسات امريكا التي تعمد في اطار حربها الاقتصادية على مدى عامين ونصف العام ضد ايران، الى فرض حظر غير مسبوق وضغوط شديدة لتدمير البلاد والقضاء على النظام الاسلامي.

وتابع، ان هدف واشنطن من فرض الضغوط على اقتصاد البلاد، هو لحث الشعب على اثارة الفوضى والاضطرابات، وبالتالي زعزعة الوضع في ايران.

وصرح النائب الاول لرئيس الجمهورية، ان الامريكيين تصورا باطلا بانهم قادرون القضاء على الاقتصاد الايراني في غضون شهور، لكنهم فشلوا في ذلك.

وتابع القول : ان السبب الرئيس الذي ادى الى اخفاق واشنطن في تمرير مؤامراتها ضد البلاد، يعود الى صمود الشعب الايراني وتضحياته في مواجهة الصعاب والظروف الاقتصادية العسيرة؛ الامر الذي سيلزم العدو عاجلا على استخدام لغة المنطق والادب عند التعامل مع هذا الشعب الابي.

انتهى ** ح ع