دوري ابطال آسيا: استقلال طهران يهزم اهلي جدة بثلاثية نظيفة

وفي هذه المباراة التي جرت في اطار منافسات المجموعة الاولى لدوري ابطال آسيا، سجل ثلاثية استقلال طهران؛ مهدي قائدي وعلي كريمي والمالي شيخ دياباتي في الدقائق 29 و38 و54 على الترتيب.



ورفع استقلال طهران رصيده إلى 5 نقاط، ليفوز ببطاقة التأهل الثانية، متقدمًا على الشرطة العراقي برصيد الأهداف، ليرافق أهلي جدة الذي تجمد رصيده عند 6 نقاط في صدارة المجموعة.

وفي اطار المجموعة الثانية خسر فريق "شهر خودرو" الايراني امام باختاكور الاوزبكي 1-0 ، وتاهل باختاكور متصدرا المجموعة برصيد 10 نقاط وتاهل معه شباب الاهلي دبي برصيد 7 نقاط فيما حل "شهر خودرو" في المركز الثالث والاخير بلا رصيد.

وقد أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ألغاء مباراة الهلال السعودي ونادي شباب الأهلي دبي، والتي كانت مقررة في ختام مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا مساء الاربعاء، على ستاد خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقرر حكم المباراة إلغاء المباراة، بسبب عدم قدرة الهلال على تأمين 13 لاعبا على الأقل قبل المباراة، حيث لم يتمكن الهلال من تامين سوى 11 لاعبا فقط من بينهم 3 حراس للمرمى.



وقرر الاتحاد الآسيوي اعتبار الهلال خاسرا المباراة، وإلغاء نتائج جميع مبارياته في البطولة، وعدم استكمال مشاركته في دور الـ 16 وبالتالي خسارته للقبه.

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