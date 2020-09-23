ایران وبیلاروسیا تبحثان بشان استئناف تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين طهران ومينسك

وبحث الجانبان خلال اللقاء بشان احدث اوضاع التعاون بين البلدين في مجال النقل الجوي واستئناف تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين طهران ومينسك.

واعلن السفير ياري الاستعداد لاجراء محادثات حول رفع العقبات القائمة، واعتبر تسيير رحلات جوية مباشرة بين طهران ومينسك عاملا مهما جدا لتنمية العلاقات بين الشعبين والسياحة والروابط الثقافية وزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

واكد الطرفان خلال اللقاء ضرورة اجراءات محادثات بين مسؤولي شؤون الطيران والمطارات في البلدين في اقرب فرصة ممكنة.

يذكر ان الرحلات الجوية المباشرة لشركة الخطوط الجوية البيلاروسية "بلاويا" كانت قائمة لفترة 8 اعوام بين 2010 و 2018 الا انها توقفت في العام 2018 بسبب بعض القضايا التقنية.

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