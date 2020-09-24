٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٤:١٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84052359
٠ Persons

سمات

همتي: البنك المركزي قام باجراءات اساسية لاصلاح النظام البنكي

همتي: البنك المركزي قام باجراءات اساسية لاصلاح النظام البنكي

طهران / 24 ايلول / سبتمبر /ارنا- اعلن محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي بان البنك المركزي قام خلال العامين الاخيرين باجراءات اساسية لاصلاح النظام البنكي خاصة امهال حساب الفائدة على اساس المبادئ الشرعية.

وكتب همتي في مدونة له على "اينستغرام" مساء الاربعاء: ان الشبكة البنكية في البلاد الى جانب الخدمات القيمة التي تقدمها لاقتصاد البلاد في قطاعات الانتاج والخدمات، لها اشكاليات ونقاط ضعف يتم رصدها في البنك المركزي في مسار تطوير التعامل مع الزبائن.

واكد ضرورة التزام الانصاف في نقد اداء البنوك فضلا عن دعمها للمضي في هذا الطريق بصورة افضل واكثر سرعة واضاف: ان البنك المركزي قام خلال العامين الاخيرين باجراءات اساسية لاصلاح النظام البنكي خاصة كيفية امهال حساب الفائدة على اساس المبادئ الشرعية ويسعى وراء المزيد من الاصلاحات بصورة جدية.

واعتبر محافظ البنك المركزي السيطرة على السيولة النقدية اهم عنصر في مسار تحسين واصلاح الاقتصاد العام.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
8 + 10 =