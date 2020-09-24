همتي: البنك المركزي قام باجراءات اساسية لاصلاح النظام البنكي

وكتب همتي في مدونة له على "اينستغرام" مساء الاربعاء: ان الشبكة البنكية في البلاد الى جانب الخدمات القيمة التي تقدمها لاقتصاد البلاد في قطاعات الانتاج والخدمات، لها اشكاليات ونقاط ضعف يتم رصدها في البنك المركزي في مسار تطوير التعامل مع الزبائن.

واكد ضرورة التزام الانصاف في نقد اداء البنوك فضلا عن دعمها للمضي في هذا الطريق بصورة افضل واكثر سرعة واضاف: ان البنك المركزي قام خلال العامين الاخيرين باجراءات اساسية لاصلاح النظام البنكي خاصة كيفية امهال حساب الفائدة على اساس المبادئ الشرعية ويسعى وراء المزيد من الاصلاحات بصورة جدية.

واعتبر محافظ البنك المركزي السيطرة على السيولة النقدية اهم عنصر في مسار تحسين واصلاح الاقتصاد العام.

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