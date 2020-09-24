مناطق التجارة الحرة تستحوذ على 40 من حصة الصادرات الايرانية

وقال "مرتضى بانك" في حديث لمراسل ارنا اليوم الخميس، بانه حجم الصادرات من هذه المناطق سجل زيادة ملحوظة مقارنة بحجم الواردات فيها.

واضاف تشير الإحصائيات خلال سبع سنوات بانه بلغ إجمالي الواردات إلى مناطق التجارة الحرة 45 مليار دولار ، بينما بلغ هذا الرقم في قطاع التصدير 132 مليار دولار".

واكد أنه "لو لم تكن هناك العقوبات الامريكية المفروضة على ايران لكان الوضع الاقتصادي في مناطق التجارة الحرة مختلفاً ، لكن رغم كل هذه المشاكل ، فإن هذه المناطق تستحوذ على 40٪ من إجمالي صادرات البلاد.

وتمتلك إيران مناطق التجارة الحرة في كيش وقشم وجابهار و اروند (جنوب) وأرس وأنزلي وماكو (شمال) ، حيث تم استثمار 10 الاف مليار دولار في هذه المناطق خلال العام الماضي.

انتهى** 1453