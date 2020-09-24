سفير ايران لدى غانا: العلاقات بين إيران وغانا ماضية نحو مزيد من التنامي في شتى المجالات

وقال المالكي خلال لقائه الرئيس الغاني أكوفو أدو إن "العلاقات بين إيران وغانا متنامية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية" ، مشيرا إلى الذكريات التي لا تمحى من ذاكرته عن غانا مقدما شكره للحكومة الغانية على تعاونها مع السفارة الايرانية هناك خلال فترة مهام عمله .

وأشار السفير الإيراني إلى تبادل الزيارات بين وفود البلدين بما فيها زيارة وفد الرفيع المستوى برئاسة نائب رئيس جمهورية غانا إلى طهران والتي تمخضت عن توقيع 7 وثائق تعاون في مختلف المجالات الاقتصادية وكذلك زيارة الوفد رفيع المستوى لنائب الرئيس الإيراني إلى غانا وعقد الدورة السادسة للجنة المشتركة بين البلدين.

وقال ان غانا على موعد هذا العام مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتمنى التوفيق و النجاح لحكومة وشعب هذا البلد في اجراء الانتخابات.

نسعى لتعزيز العلاقات مع ايران

من ج انبه اشاد أكوفو أدو بمساعي السفير الايراني لتوسيع العلاقات بين إيران وغانا وقال باننا سنبذل قصارى جهدنا لتعزيز العلاقات الثنائية.

وفي إشارة إلى التعاون بين البلدين لا سيما في المجالات الصحية والتعليم والطب، قال رئيس غانا: "كلا البلدين عضوان في منظمات دولية مختلفة ولهما قيم ومصالح مشتركة" واضاف اننا نريد أن يتمتع جميع ابناء البشر بالكرامة في عالم تحكمه سيادة القانون.

وطلب الرئيس الغاني من السفير الإيراني نقل تحياته الحارة إلى الرئيس حسن روحاني.

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