المتحدث باسم الخارجية: اتهامات الملك السعودي ضد ايران ضرب من الهذيان

واشار خطيب زاده اليوم الخميس الى سلسلة الهزائم التي منيت بها السعودية في اليمن علي الصعيدين الميداني والسياسي وقال ان هذه الاخفاقات دفعت السعودية أن تتبع الهذيان في تصريحاتها مؤكدا ان مساعي السعودية لتعزيز علاقاتها مع الكيان الصهيوني وتقديم مليارات دولار للاخرين اذلتها بين الدول العربية.

ونفی خطيب زاده الاتهامات الخاوية التي وجهها الملك السعودي لايران ووصفها بالهذيان واضاف ان السعودية تحتضن الجماعات الارهابية والتكفيرية وتقدم الدعم المالي واللوجستي للارهابيين في المنطقة وانها لطالما انتهجت سياسة الاسقاط للهروب من الحقائق وبهدف التنصل من مسؤوليتها تجاه الجرائم التي ترتكبها.

واضاف ان السلوک السعودي في مواكبة سياسة الولايات المتحدة الامريكية المتمثلة في ممارسة الضغط القصوى على ايران وتعزيز العلاقات مع الكيان الصهيوني وتقديم مليارات دولار للاخرين على حساب الشعب السعودي، لن يجدي نفعا لها وانما اذلها بين الدول العربية.

وتابع قائلا ان سلسلة الهزائم المتتالية للسعودية في اليمن على الصعيدين السياسي و الميداني دفعتها الى اطلاق تصريحات هي ضرب من الهذيان حيث تهدف من وراء توجيه اتهامات ضد دول اخرى، التنصل من مسؤولياتها تجاه الجرائم الحربية التي ترتكبها بحق النساء والاطفال في اليمن.

واضاف خطيب زاده ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وانطلاقا من مسؤولياتها في المنطقة حذرت مرارا من الحسابات السعودية الخاطئة التي فرضت تكاليف باهظة على المنطقة مؤكدا ان ايران تؤكد وفقا لسياستها المبدئية على تعزيز الحوار والدبلوماسية بين دول المنطقة وكذلك تمتين علاقاتها مع جميع دول الجوار.

يذكر ان الملك السعودي ساق اتهامات ضد ايران خلال الخطاب الذي القاه في مقابل الامم المتحدة امس الاربعاء و دعا خلالها المجتمع الدولي الى مواجهة ايران. وتأتي تصريحات الملك السعودي في ايام نشهد فيها ان السعودية تعمل على الانضمام بالدول التي قامت بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.

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