الرئيس روحاني يدشن مشاریع بنیویة ووطنية في مجالات السياحة والرياضة عبر الفيديو كنفرانس

وبدأت مراسم الاسبوع الـ 25 لافتتاح المشاريع البنيوية والوطنية في البلاد تحت شعار " التدبير والامل لتحقيق قفزة في الانتاج" صباح اليوم الخميس برعاية الرئيس روحاني لتدشين عدد من المشاريع السياحية في العاصمة طهران ومحافظة فارس (جنوب) وأذربايجان الشرقية واردبيل (شمال غرب) ومازندران (شمال) وكرمان ( جنوب) الى جانب 26 مشروعا في محافظة جيلان (شمال) وخمسة مشاريع في محافظة يزد (وسط).

ویتم کذلك تدشين 12 فندقا و17 مجمعا سكنيا و سياحيا و 23 مطعما و خمسة مشاريع للترفيه والسياحة باستثمارات تبلغ قيمتها الف و 68 مليار تومان (الدولار يعادل 4200 تومان حسب السعر الحكومي المدعوم)>

و تهدف هذه المشاريع خلق فرص عمل لـ 1764 شخصا.

کما یتم تدشين 108 مشاريع رياضية بما فيها اربعة ملاعب في مدينة سبزوار و نيشابور في خراسان الرضوية (شمال شرق) وملاير و سنندج (غرب) .

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