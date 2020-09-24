٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١١:٤٤ ص
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 84052653
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العميد دهقان: الثورة الإسلامية وجهت ضربة تاريخية للولايات المتحدة

العميد دهقان: الثورة الإسلامية وجهت ضربة تاريخية للولايات المتحدة

همدن/ 24 ايلول/ سبتمبر/ارنا- قال مستشار القائد العام في مجال الصناعة الدفاعية ودعم القوات المسلحة العميد حسين دهقان ان الثورة الإسلامية وجهت أكبر ضربة تاريخية للولايات المتحدة وأخرجت إيران من براثنها".

وقال العميد دهقان اليوم الخميس ، في مراسم الاستعراض المشترك للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني في قاعدة  القدس في همدان (غرب): ان الشعب الايراني  بعد الانتصار على جبهة الكفر ، أعلن أن الوجود الأمريكي في المنطقة غير شرعي واعتبر الدفاع عن الكيان الصهيوني أمرا غير مشروع .
وقال: مع انتصار الثورة الإسلامية ظهرت ساحة جديدة امام شعوب العالم مؤكدا ان شعوب العالم يمكنها أن تتمتع بحياة كريمة خارج نظام السيطرة .

واضاف الشعب الإيراني  أثبت لدول أخرى أنه يستطيع تحقيق ما يصبو اليه وشعرت الأنظمة التابعة للعالم الغربي بالفشل.

انتهى** 1453

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