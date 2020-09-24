العميد دهقان: الثورة الإسلامية وجهت ضربة تاريخية للولايات المتحدة

وقال العميد دهقان اليوم الخميس ، في مراسم الاستعراض المشترك للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني في قاعدة القدس في همدان (غرب): ان الشعب الايراني بعد الانتصار على جبهة الكفر ، أعلن أن الوجود الأمريكي في المنطقة غير شرعي واعتبر الدفاع عن الكيان الصهيوني أمرا غير مشروع .

وقال: مع انتصار الثورة الإسلامية ظهرت ساحة جديدة امام شعوب العالم مؤكدا ان شعوب العالم يمكنها أن تتمتع بحياة كريمة خارج نظام السيطرة .

واضاف الشعب الإيراني أثبت لدول أخرى أنه يستطيع تحقيق ما يصبو اليه وشعرت الأنظمة التابعة للعالم الغربي بالفشل.

انتهى** 1453