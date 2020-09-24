الرئيس روحاني يهنيء باليوم الوطني لجمهورية ارمينيا

وجاء في رسالة الرئيس حسن روحاني إلى الرئيس ألارمينيي "أرمين سركسيان آمل بان نشهد تطورًا متزايدًا في العلاقات بين البلدين بالنظر إلى الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية بين البلدين وأيضًا في ضوء جهود المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية أرمينيا .

واعرب روحاني في رسالتين للتهنئة عن امله بان تشهد العلاقات التاريخية والثقافية والاجتماعية بين البلدين تطورا ملحوظا وتخدم مصالح الشعبين نظرا لجهود مسؤولي البلدين.

واعرب عن تمنياته التوفيق و الصحة و السعادة للرئيس الارميني نيكول باشينيان والمزيد من التقدم والرقي والازدهار لشعبه.

كما اكد روحاني في رسالة تهنئة إلى رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أن "العلاقات الثقافية والاجتماعية والودية المشتركة بين البلدين ستوفر أرضًا خصبة لتنمية العلاقات وتعميقها ، وسيتمكن شعبا البلدين من تحقيق ذلك عن طريق التعاون في مسيرة تحقق التنمية و يجب ان تكون العلاقات الثنائية بني البلدين نموذجا للعلاقات البناءة والودية بين دول العالم ".

انتهى** 1453