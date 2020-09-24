٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١٢:٢٢ م
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 84052705
٠ Persons

سمات

في رسالتين منفصلتين إلى الرئيس ألارميني ورئيس وزرائه

الرئيس روحاني يهنيء باليوم الوطني لجمهورية ارمينيا

الرئيس روحاني يهنيء باليوم الوطني لجمهورية ارمينيا

طهران/24 ايلول/ سبتمبر/ارنا-بعث الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم الخميس برقيتين منفصلتين للتهنئة الى نظيره الارميني ورئيس الوزراء الارميني بمناسبة اليوم الوطني لارمينيا، معربا عن امله بأن تعزز العلاقات الودية بين البلدين اكثر فاكثر في جميع المجالات على الصعيدين الإقليمي والدولي خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الايراني والارميني.

وجاء في رسالة الرئيس حسن روحاني إلى الرئيس ألارمينيي "أرمين سركسيان آمل بان نشهد تطورًا متزايدًا في العلاقات بين البلدين بالنظر إلى الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية بين البلدين وأيضًا في ضوء جهود المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية أرمينيا .

واعرب روحاني في رسالتين للتهنئة عن امله بان تشهد العلاقات التاريخية والثقافية والاجتماعية بين البلدين تطورا ملحوظا وتخدم مصالح الشعبين نظرا لجهود مسؤولي البلدين.

واعرب عن تمنياته التوفيق و الصحة و السعادة للرئيس الارميني نيكول باشينيان والمزيد من التقدم والرقي والازدهار لشعبه.

كما اكد روحاني في رسالة تهنئة إلى رئيس وزراء  أرمينيا نيكول باشينيان أن "العلاقات الثقافية والاجتماعية والودية المشتركة بين البلدين ستوفر أرضًا خصبة لتنمية العلاقات وتعميقها ، وسيتمكن شعبا البلدين من تحقيق ذلك عن طريق التعاون في مسيرة تحقق التنمية و يجب ان تكون العلاقات الثنائية بني البلدين نموذجا للعلاقات البناءة والودية بين دول العالم ".
انتهى** 1453

سمات

تعليقك

You are replying to: .
2 + 10 =