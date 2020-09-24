ظریف: الاجراءات القسریة الاحادیة فی مکافحة کورونا، تمثل االارهاب الاقتصادی والصحی

واضاف ظريف اليوم الخميس خلال اجتماع وزراء خارجية مؤتمر التفاعل واجراءات بناء الثقة في آسيا (CICA) الذي اقيم بشكل افتراضي اننا بحاجة الى توحيد التعاون في اطار منظمة سيكا لمواجهة التحديات التي نواجهها اليوم.

واکد على ضرورة اضطلاع منظمة سيكا بدور محوري لتطوير نهج التعددية وضمان التعاون الشامل معتبرا توظيف الطاقات من اجل المواجهة المشتركة للتحدي الكبير المتمثل في انتشار كوفيد 19 امرا ضروريا كون هذا التحدي تجاوز الحدود الجغرافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

واضاف انه یجب التعاون بین اعضاء منظمة سيكا ومنظمة الصحة العالمية لضمان الحصول الكامل والحر والعادل على الخدمات والاجهزة الطبية ويجب أن لا تدخر سيكا و منظمة الصحة العالمية جهدا لتحقيق ذلك.

وقال یتعین علینا مد يد العون للدول النامية ونقل التكنولوجيا والاجهزة الطبية اليها كي نبعث الثقة بانه لا يوجد احد يمكنه تحدى المنظمات الدولية.

وصرح بانه یجب ان نضع الحفاظ على ارواح الناس وكرامتهم الانسانية في سلم اولوياتنا ونرفض تسييس وباء كوفيد 19.

واضاف ان السبیل الوحید لمواجهة التحديات المشتركة التي تهدد سلامة وامن شعوبنا هو التعاون المشترك للحصول على الحلول المشتركة معلنا استعداد ايران للانضمام الى اصدقائها في منظمة سيكا وتبادل المعلومات والتجارب فيما بينها لمكافحة كورونا.

واستطرد بالقول اننا ولمکافحة العدو المتمثل في فيروس كورونا الذي اظهر عجز القوى الكبرى بصرف النظر عن قوتها العسكرية والاقتصادية والاعلامية نحتاج الى التعاون متعدد الجوانب.

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