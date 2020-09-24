٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٢:٢٩ م
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 84052965
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عدد ضحايا كورونا في إيران یتجاوز 25 الف شخص

عدد ضحايا كورونا في إيران یتجاوز 25 الف شخص

طهران/ 24 ايلول/ سبتمبر/ارنا-اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر الیوم الخميس436 الفا و 319حالة وعدد الضحايا بلغ 25 الفا و15 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الخميس انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل3521 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 436 الفا و 319 حالة لغاية الان بينهم 3957 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 367 الفا  و829 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 175 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 25 الفا و15 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 3 ملايين و854 الفا و827  اشخاص خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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