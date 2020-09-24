٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٢:٢٧ م
رقم الصحفي: 2456
رمز الخبر: 84052973
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الرئيس روحاني: توفير حاجات الكوادر الصحية في سلم اولوياتنا بمنأى عن القيود الاقتصادية الناجمة عن الحظر الجائر

الرئيس روحاني: توفير حاجات الكوادر الصحية في سلم اولوياتنا بمنأى عن القيود الاقتصادية الناجمة عن الحظر الجائر

طهران/24ايلول/سبتمبر/ارنا- قال رئيس الجمهورية حسن روحاني ان الحكومة وضعت منذ الايام الاولي من تفشي فيروس كورونا، توفير حاجات الكوادر الطبية والقطاع الصحي في سلم اولوياتها بمنأى عن القيود الاقتصادية الناجمة عن فرض العقوبات الجائرة على ايران موكدا ان الحكومة تواصل هذه السياسة.

واضاف الرئيس روحاني اليوم الخميس خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا انه في حال عدم مراعاة البروتوكولات الصحية وعودة موجة جديدة من تفشي كورونا، سنضطر الى اعادة فرض القيود المتعلقة بكورونا.

وصرح بانه على منظمة التخطيط والميزانية ان تؤمن حاجات الكوادر الصحية على وجه السرعة داعيا ابناء الشعب الايراني الى الالتزام الدقيق بالبروتوكولات الصحية منعا لتفشي فيروس كورنا وللحد من معاناة و متاعب الكوادر الصحية.

واضاف رغم ان جمیع دول العالم استنتج ان فرض القيود المتعلقة بكورونا لا يضمن الحصانة وانما قد يعرقل حياة الناس إلا ان في حال عدم مراعاة البروتوكولات الصحية وعودة موجة جديدة من انتشار كورونا سنضطر الى فرض بعض القيود في البلاد.

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