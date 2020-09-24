ظریف: التعاون العسکری بین ایران و روسیا مستمر

وتطرق ظريف اليوم الخميس في حوار اجرته مع وكالة اسبوتنيك للانباء الى امكانية توقيع العقود العسكرية بين ايران و روسيا بعد الغاء الحظر التسليحي على ايران وقال ان ايران و روسيا اجريتا محادثات جيدة جدا في هذا المجال و التي ستستمر.

واضاف وزير الخارجية ان ايران حققت الاكتفاء الذاتي في كثير من القطاعات العسكرية وهناك حاجة ماسة للتعاون التسليحي مع اصدقاء الروس ودول اخرى الذين مستعدون للتعاون معنا وفقا للقوانين الدولية وفي هذا السياق هناك محادثات تجرى بجدية في المجال الدفاعي.



وفي جانب اخر من الحوار اشار ظريف الى اقتراح الرئيس الروسي ولاديمير بوتين بشأن انشاء " الممرات الخضراء" لتجارة السلع الاساسية معتبرا ذلك اجراء ضروري فی ظل تفشي فيروس كورنا.

ووصل ظريف الى موسكو مساء الامس الاربعاء في زيارته الـ 31 الى روسيا كرئيس للجهاز الدبلوماسي الايراني.

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