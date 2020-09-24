لافروف: نامل باتخاذ تدابير جديدة للحفاظ على الاتفاق النووي

وقال لافروف خلال محادثاته مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف في موسكو الخميس: اننا نامل بان توفر محادثات اليوم امكنية تنظيم المزيد من الخطوات للحفاظ على الاتفاق النووي حول البرنامج النووي الايراني.

واضاف: نحن نتعاون مع جميع المشاركين في الاتفاق النووي الملتزمين بهذه الوثيقة المهمة ونامل بان تساعد محادثات اليوم بتنظيم المزيد من التدابير في هذا المجال.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد وصل الى موسكو مساء الاربعاء لاجراء محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف حول الاتفاق النووي والتعاون الثنائي واهم القضايا الاقليمية والدولية.

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