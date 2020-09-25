دوري ابطال آسيا: برسبوليس يتاهل للدور ثمن النهائي بفوز عريض على الشارقة

ورفع برسبوليس رصيده بهذا الفوز الى 10 نقاط وتأهل إلى ثمن النهائي متصدرا المجموعة، برفقة التعاون السعودي صاحب الوصافة برصيد 9 نقاط فيما تجمد رصيد الشارقة عند 7 نقاط.

سيطر برسبوليس على مجريات المباراة في غالبية اوقاتها وقدم عرضا ممتازا توّجه باربعة اهداف نظيفة توالى على تسجيلها شجاع خليل زادة (2) وعيسى آل كثير (41) ووحيد أميري (44) ومهدي عبدي (91) واللافت ان الاهداف الثلاثة الاولى جاءت من ضربات راسية والرابع من تمريرة راسية.

وفي المباراة الاخرى من الجولة الاخيرة حقق التعاون فوزا مفاجئا على الدحيل القطري 1-0 ليرفع رصيده الى 9 نقاط متاهلا مع برسبوليس الى الدور ثمن النهائي.

وحل الدحيل في المركز الثالث برصيد 9 نقاط الا ان المواجهات المباشرة مع التعاون كانت لمصلحة الاخير.

وجاء الشارقة في المركز الرابع والاخير برصيد 7 نقاط.

وضمن منافسات المجموعة الرابعة حقق سباهان اصفهان فوزا معنويا على السد القطري 2-1 كما فاز العين الاماراتي على النصر السعودي 1-0 .

وتصدر النصر المجموعة برصيد 11 نقطة يليه السد برصيد 9 نقاط ومن ثم سباهان بـ 7 نقاط واخيرا العين بـ 5 نقاط.

وتاهل الاهلي السعودي واستقلال طهران من المجموعة الاولى وباختاكور وشباب الاهلي دبي من المجموعة الثانية وبرسبوليس والتعاون من المجموعة الثالثة والنصر والسد من المجموعة الرابعة.

وستجري مباريات الدور ثمن النهائي كالتالي: "الاهلي السعودي-شباب الاهلي دبي" و"استقلال طهران-باختاكور الاوزبكي" يوم السبت و"برسبوليس –السد القطري" و"النصر السعودي-التعاون السعودي" يوم الاحد.

انتهى ** 2342