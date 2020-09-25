دبلوماسي ايراني: اميركا لا تمتلك ادراكا دقيقا لتطورات افغانستان

وفي تصريح له الخميس اعتبر طاهريان فرد تصريحات المندوب الاميركي في الشان الافغاني زلماي خليل زاد حول دور الجمهورية الاسلامية الايرانية في التطورات الجارية في افغانستان بانها غير مسؤولة وتعد مؤشرا بارزا لعدم امتلاك اميركا ادراكا دقيقا للتطورات في هذا البلد.

واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية دعمت رسميا وصراحة بدء المفاوضات بين الحكومة الافغانية وطالبان واكدت استعدادها لدعم مسيرة السلام الحقيقي والدائم في افغانستان، ويعد الاستقرار فيها جزءا لا يتجزأ ودائميا لسياستنا فيها.

واضاف المندوب الخاص لوزير الخارجية الايراني في شؤون افغانستان: ان تصريحات المسؤول الاميركي ناجمة عن الانكشاف التدريجي لخطأ مهندسي اتفاق الدوحة في كيفية التقدم بعملية السلام ولجوئهم الى لعبة اللوم والعتاب بهدف تبرير عدم فاعلية هذه السياسة عبر توجيه الاتهام لسائر الدول.

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