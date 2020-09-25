اقبال كبير على المعرض الاختصاصي الايراني في كابول

وقال السفير الايراني في كابول بهادر امينيان في تصريح لوكالة "ارنا" انه خلافا للمعارض السابقة التي كانت تقام لعرض الخدمات الهندسية والفنية والاتصالات والكهرباء، فان معرض العام الجاري تمحور حول نقل التكنولوجيا من منطلق تعزيز قدرات وامكانيات الشركات الافغانية والشعب الافغاني.

واضاف، انه كلما تعززت امكانيات الشعب والشركات الافغانية فبامكاننا التواصل معهم بصورة افضل وان هذا المعرض هو معرض لنقل التكنولوجيا والخدمات الهندسية مما فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

كما قال الملحق التجاري الايراني في كابول محمد مهدي جوانمرد قصاب في تصريح لوكالة "ارنا": ان نقل المعرفة التكنولوجية وتعاون الشركات الايرانية والافغانية لتقديم الخدمات الفنية والهندسية وتعرف تجار البلدين على طاقات كل منهما، تعد ثمرة لاقامة هذا المعرض.

واشار الى ان المعرض اقيم لاصحاب الاختصاص والشركات ذات الصلة واضاف، ان 3 وزراء وعدد من مساعدي الوزراء ورئيس بلدية كابول وخبراء وجامعيون وممثلو شركات كبرى في مجالات الخدمات الفنية والهندسية والسياحية وشركات الخدمات البلدية قد زاروا المعرض، حيث يمكننا القول بان اقامة المعرض كانت مرضية جدا.

واوضح جوانمرد قصاب بانه كانت هنالك 100 غرفة مشتركة بين ايران وافغانستان في هذا المعرض الذي بدا اعماله الثلاثاء واختتم امس الخميس.

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