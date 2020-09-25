إيران تتجاوز اليوم حاجز الـ200 وفاة بكورونا

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الجمعة، انه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 3563 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19.

وأشارت الى أن 1,708 أشخاص من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 369 الفا و842 شخصا لغاية الآن، لافتة الى أن 4,023 من المصابين بكوفيد-19 في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، بأن 3 ملايين و879 الفا و640 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

انتهى**أ م د