"خطأ في التقدير" تسبب في تحطم طائرة التدريب في قزوين

وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم الجمعة، أضاف فلاح نجاد، ان طائرة التدريب أحادية المحرك ارتطمت بتل بالقرب من مطار آزادي في مدينة نظر آباد التابعة لمحافظة البرز بسبب خطأ في التقدير.

وتابع: حسب تقرير مركز الطوارئ الطبية بالمحافظة، أصيب راكبا طائرة التدريب بجروح وكسور طفيفة، ولايعانيان من أي مشكلة خطيرة.

وأوضح فلاح نجاد: إن الطائرة اصطدمت بتل أثناء إقلاعها بالقرب من مطار آزادي في قرية صالحية بمنطقة نظر آباد.

وأشار الى أن مطار آزادي التدريبي الذي يقع على بعد 45 كم غربي مدينة كرج (مركز محافظة ألبرز-غربي طهران)، تابع للقطاع الخاص ويعمل في مجال تأجير طائرات ترفيهية تقوم برحلات على نطاق محافظات البرز وكيلان ومحافظات مجاورة أخرى.

ووقع الحادث نحو الساعة 8 من صباح اليوم الجمعة.

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