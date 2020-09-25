إيران وروسيا تؤكدان عدم شرعية المحاولات الأميركية لإعادة الحظر

جاء ذلك خلال لقاء مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، الذي رافق وزير الخارجية محمد جواد ظريف في زيارته الى موسكو، بنظيره الروسي سيرغي ريابكوف أمس الخميس.

وتمحورت هذه الجولة من المحادثات بين الجانبين على خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وجهود أعضاءها للحفاظ على الاتفاق وتنفيذه بالكامل.

كما بحث عراقجي وريابكوف، العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية وغيرها من القضایا ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف قد وصل الى موسكو مساء الأربعاء في زيارته الحادية والثلاثين اليها بعد توليه المنصب، واجتمع أمس الخميس مع نظيره الروسي لافروف لمناقشة العلاقات الثنائية والتطورات في سوريا وأفغانستان، وكذلك الاتفاق النووي.

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