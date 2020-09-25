الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الطاجيكي

ودان بشدة المدير العام لدائرة آسيا الوسطى في وزارة الخارجية التهم الكاذبة والمغرضة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي اطلقها التلفزيون الرسمي لهذا البلد، في مسلسل يزعم انه "وثائقي"، وأعرب عن احتجاج الجمهورية الإسلامية الشديد على هذه التهم التي لا أساس لها والسلوك غير المسؤول للتلفزيون الطاجيكي الحكومي.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتطلع الى علاقات ودية وأخوية وقائمة على الاحترام المتبادل مع طاجيكستان، لكن استمرار مثل هذا السلوك من قبل حكومة هذا البلد يتعارض مع أسس ومبادئ العلاقات الودية، وعلى الحكومة الطاجيكية الانتباه الى عواقب تصرفات من هذا القبيل.

وشدد اللقاء على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتوقع من الحكومة الطاجيكية أن تقوم بتصحيح نهجها، خاصة في وقف الدعاية الكاذبة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر تلفزيونها الرسمي.

من جانبه، أكد السفير الطاجيكي خلال الاجتماع بأنه سينقل احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى حكومة بلاده على الفور.

علما، أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها استدعاء سفير طاجيكستان إلى وزارة الخارجية هذا الأسبوع فيما يتعلق بهذه القضية والاعراب عن الاحتجاج الشديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية بهذا الشأن.

انتهى**أ م د