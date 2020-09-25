رئيس منظمة الحج الايرانية: الايفاد للعمرة رهن بقبول السعودية لشروط ايران

وقال رشيديان في تصريح للصحفيين اليوم الجمعة على هامش مؤتمر اقيم لاحياء ذكرى شهداء منى والدفاع المقدس، في الرد على سؤال حول استئناف العمرة من قبل السعودية: انه وفقا لما اعلنوه سيتم استئناف العمرة من قبل السعودية يوم 4 كانون الاول /اكتوبر القادم.

واضاف: انه وفقا لقرار الحكومة السعودية سيكون استئناف العمرة على 3 مراحل؛ الاولى تشمل المواطنين السعوديين والثانية للرعايا الاجانب المقيمين في السعودية والثاثة لمواطني الدول الاسلامية، حيث من المتوقع ان يبلغ العدد للعمرة في العام الحالي مليونا و 560 الفا.

واوضح بان شروط الجمهورية الاسلامية الايرانية تتمثل في؛ ضمان امن وراحة وكرامة الحجاج الايرانيين وتدشين قنصلية او مكتب رعاية مصالح لتقديم الدعم القنصلي للمواطنين الايرانيين حين تواجدهم في السعودية، وسوف لن يتم الايفاد حتى تحقيق هذه الشروط.

وصرح رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية بان المسجلين في البلاد لاداء العمرة يبلغ الان 5 ملايين و 800 الف.

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