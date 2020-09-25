٢٦‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٢:٤٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84053980
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البنك المركزي يعتزم تنفيذ خطط للحصول على بعض موارد البلاد من العملة الاجنبية في الخارج

البنك المركزي يعتزم تنفيذ خطط للحصول على بعض موارد البلاد من العملة الاجنبية في الخارج

طهران / 26 ايلول / سبتمبر /ارنا- اعلن محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي عن خطط سيتم تنفيذها تدريجيا في السوق الثانية للحصول على بعض موارد البلاد من العملة الاجنبية في الخارج.

وقال همتي في تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" الجمعة: ان عدم التوازن الذي حصل بين العرض والطلب منذ بداية العام (الايراني بدا في 20 اذار/مارس) بسبب تفشي فيروس كورونا في مجال الحوالات التجارية، قد اشتد بسبب تقاعس بعض المصدرين في عرض العملة الاجنبية واستمرار وتيرة الطلب في الاشهر الماضية.   

واضاف محافظ البنك المركزي: انه من جانب اخر فان الاجواء السياسية –الاعلامية الناجمة عن الخطوة الاميركية في الاعلان عن تفعيل آلية الزناد قد وفرت المناخ اللازم لارتفاع سعر الدولار خلال الاسابيع الاخيرة.

وتابع همتي: انه مثلما قلت سابقا فان البنك المركزي سيبذل كل جهوده لايجاد التوازن في سوق الحوالات التجارية والسيطرة على سعر العملة الاجنبية.

وقال: انه وفق الاجراءات المتخذة خاصة للحصول على بعض موارد البلاد من العملة الاجنبية في الخارج سنقوم بتنفيذ خطط في السوق الثانية بصورة تدريجية.

انتهى ** 2342

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