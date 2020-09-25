البنك المركزي يعتزم تنفيذ خطط للحصول على بعض موارد البلاد من العملة الاجنبية في الخارج

وقال همتي في تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" الجمعة: ان عدم التوازن الذي حصل بين العرض والطلب منذ بداية العام (الايراني بدا في 20 اذار/مارس) بسبب تفشي فيروس كورونا في مجال الحوالات التجارية، قد اشتد بسبب تقاعس بعض المصدرين في عرض العملة الاجنبية واستمرار وتيرة الطلب في الاشهر الماضية.

واضاف محافظ البنك المركزي: انه من جانب اخر فان الاجواء السياسية –الاعلامية الناجمة عن الخطوة الاميركية في الاعلان عن تفعيل آلية الزناد قد وفرت المناخ اللازم لارتفاع سعر الدولار خلال الاسابيع الاخيرة.

وتابع همتي: انه مثلما قلت سابقا فان البنك المركزي سيبذل كل جهوده لايجاد التوازن في سوق الحوالات التجارية والسيطرة على سعر العملة الاجنبية.

وقال: انه وفق الاجراءات المتخذة خاصة للحصول على بعض موارد البلاد من العملة الاجنبية في الخارج سنقوم بتنفيذ خطط في السوق الثانية بصورة تدريجية.

انتهى ** 2342