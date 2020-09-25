برلماني ايراني: مشكلة واردات لقاح الانفلونزا تعود للحظر الظالم

وقال سليمي في تصريح له الجمعة: لقد اطلعنا على ان المشكلة الحاصلة في الخارج لاستيراد لقاح الانفلونزا الى البلاد تعود لاجراءات الحظر الظالم المفروضة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، وان القصور الحاصل لا يعود لشركة معينة.

واضاف: ان حاجة البلاد في الوقت الحاضر تبلغ نحو 16 مليون جرعة من لقاح الانفلونزا حيث تم لغاية استيراد مليون و 600 الف جرعة منها.

وقال سليمي: نامل بان تصل بقية شحنات اللقاح التي تم شراؤها الى البلاد لاحقا.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة صرح رئيس منظمة الاغذية والادوية في البلاد محمد رضا شانة ساز بان 1.5 مليون جرعة من لقاح الانفلونزا وصلت الى البلاد لحد الان وسيتم حقنها بدءا من يوم السبت لمجموعات الافراد الاكثر تعرضا للاصابة بالمرض.

انتهى ** 2342