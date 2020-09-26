سفير ايران في افغانستان: الحوار السياسي هو السبيل الوحيد للسلام في افغانستان

وقال امينيان في حوار مع ارنا: ان السلام هو ضالة الشعب الافغاني وانهم يأملون انتهاء العنف وتدخلات الاجانب في بلادهم مؤكدا على انه لاسبيل للحل واحلال السلام في افغانستان سوى جلوس الجميع من الحكومة والمعارضة على طاولة التفاوض بعيدا عن تدخل اجنبي . وبين السفير الايراني ان هناك مشاكل قد تعترض ارساء السلام في افغانستان يجب تحملها والعبور منها .

وصرح سفير الجمهورية الاسلامية اننا اعلنا مرارا ان دور ايران في تحقيق السلام بافغانستان يتجسد من خلال الدعم والمساعدة التي تقدمها لتحقيق ذلك وان الجمهورية الاسلامية على استعداد تام لتقديم اية مساعدة للشعب الافغاني لتحقيق السلام والنمو والازدهار له .

واضاف امينيان ان افغانستان بلدا يتطلع للتنمية و التطور في جميع المجالات مبينا ان الجمهورية الاسلامية و افغانستان لديها امكانيات يمكن توظيفها لتطوير علاقاتهما الثنائية في جميع المجالات.

واكد سفير الجمهورية الاسلامية في افغانستان على ان الحوار السياسي هو السبيل الوحيد للسلام في افغانستان برغم الصعوبات الموجودة .

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