زلزال كلستان لم يسفر عن وقوع ضحايا او اضرار مادية حتى الان

وقال المدير العام لشركة المياه والصرف الصحي في كلستان بهزاد هرمزي ، إن مرافق مياه الشرب في مراوه تبه والمنطقة المنكوبة لم تتضرر بفعل الزلزال، ولا يعاني سكان هذه المناطق مشكلة في الحصول على مياه الشرب الصحیة.

من جانبه قال المدير العام لشركة توزیع الكهرباء في المحافظة علي اكبر نصيري: إن فرق التقييم والخبراء التابعين للشركة متواجدون في المنطقة المنكوبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأعلن مدير العلاقات العامة في وزارة الطرق وبناء المدن في كلستان حمیدرضا خراساني عن عدم حدوث انهيارات أرضية أو أضرار محتملة في البنية التحتية للطرق في مدينة مراوه والمناطق المنكوبة بالزلزال.

وقد ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم السبت محافظة كلستان شمال ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان الزلزال ضرب بلدة مراوه تبه بمحافظة كلستان في الساعة التاسعة و 16 دقيقة من صباح اليوم السبت حسب التوقيت المحلي (الخامسة و 46 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش).

وحدد احداثيات الزلزال على خط عرض 38.09 درجة شمالا وخط طول 55.98 درجة شرقا، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الارض.

واشار الى ان مركز الزلزال يبعد 21 كم عن بلدة مراوه تبه و50 كم عن بلدة كرماب بمحافظة خراسان شمالي المجاورة و 46 كم من مدينة كارا كالا بجمهورية تركمنستان.

انتهى