الفيلم الايراني "المتكلم " افضل فيلم بمهرجان تيرانا الدولي في ألبانيا

ويعد الفيلم القصير "المتكلم" اول تجربة اخراجية لـ"مهرشاد رنجبر" و مشاركته في مهرجان تيرانا بنسخته الـ 18 هو اول حضور دولي له بقسم الطلبة التنافسي للمهرجان.

ويشارك في التمثيل "مريم نورافكن" وو"عباس جلال لو" ويروي الفيلم قصة سيدة كبيرة في السن تعتني بزوجها منذ سنوات عديدة لكن حادثة تقع لتقلب مجرى حياتها...

فيلم "المتكلم" من تأليف واخراج "مهرشاد رنجبر" ومن انتاج "مجكان رايكان"، و "رضا فتح اللهي بور".

ويعد مهرجان تيرانا من المهرجانات المعتمدة من اكاديمية الاوسكار ويتم ترشيح افضل فيلم قصير وانيميشن فيه لمهرجان الاوسكار.

واقيمت فعاليات مهرجان تيرانا الدولي هذا العام على الانترنت بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا من تاريخ 20 الى 25 سبتمبر القادم بمدينة تيرانا في البانيا بمشاركة افلام طلابية من سويسرا وكوبا والمانيا وبولندا وفرنسا والصين والنمسا والدنمارك وبلجيكا وايران .

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