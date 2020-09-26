٢٦‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٢:٣٢ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84054658
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عدد ضحايا كورونا في إيران یتجاوز 25 الف شخص

عدد ضحايا كورونا في إيران یتجاوز 25 الف شخص

طهران/26 ايلول/ سبتمبر/ارنا-اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر الیوم السبت 443 الفا و 86حالة و بوفاة 172 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغ اجمالي عدد الوفيات بكورونا في ايران 25 الفا و394 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم السبت انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيلة  3204جدیدةللاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 443 الفا و 86 حالة لغاية الان بينهم 4041شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 372 الفا  و51 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 172 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 25 الفا و394 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 3 ملايين و905 الفا و352  اشخاص خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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