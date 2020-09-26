٢٦‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١:٢٨ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84054683
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مدير الشئون الفنية لشركة "فلات القارة" للنفط:

زيادة 29 ألف برميل من إنتاج النفط الإيراني

زيادة 29 ألف برميل من إنتاج النفط الإيراني

طهران/ 26 ايلول/ سبتمبر/ ارنا - قال مدير الشؤون الفنية في شركة "فلات القارة" للنفط: أن أداء عدد عمليات الحفر المنجزة في الشركة قد تضاعف في النصف الأول من العام الجاري، وبالتالي زاد إنتاج النفط من حقول النفط في الخليج الفارسي بأكثر من 29 ألف برميل يوميا.

وبحسب تقرير شركة "فلات القارة " للنفط اليوم السبت فأن "علي خواجوي" اضاف : وفقا للخطة التي أقرها مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الإيرانية ، في النصف الأول من عام  2020، يتعين على شركة "فلات القارة" الإيرانية تشغيل 29 بئراً بما في ذلك إعادة حفر بئرين و صيانة 20 بئر و أكمال 7 ابار، وتشير مراجعة الأداء لهذه الفترة إلى تحقيق 117٪ من البرنامج المعلن.

في النصف الأول من عام 2020 ، نجحت الشركة الإيرانية في استكمال 4 آبار لإعادة الحفر واصلاح وصيانة 26 بئراً و تحصين 4 ابار، حيث بلغ معدل تحقيق الخطط المعلنة للحفر في النصف الأول من العام الماضي 75٪.

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