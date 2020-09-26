نائب قائد الجيش الايراني : على امريكا حل مشاكلها الداخلية

وقال العميد دادرس اليوم السبت خلال مراسم افتتاح الدورة التعليمية الثامنة لكلية الدفاع : ان الاستفادة من تجارب الدفاع المقدس ( الحرب المفروضة من جانب النظام الصدامي على ايران 1980-1988) القيمة هي ما يؤكد عليها سماحة القائد العام للقوات المسلحة باستمرار .

واضاف : ان القوات المسلحة تتحرك مع التطور العلمي والتكنولوجي وهي تمتلك اجهزة ومعدات قد لايوجد مثيل لها في العالم والافصاح عنها يتنافى مع مصالح البلاد، قائلا: ان هذه الجهوزية التي تمتاز بها القوات المسلحة الايرانية جعلت المجتمع الدولي يكن لها كل الاحترام وهذا يعني ان قدراتنا واقعية وغير قابلة للانكار.

ونوه نائب القائد العام للجيش الايراني الى الجهود التي يبذلها البيت الابيض لتمديد الحظر التسليحي ضد ايران وقال : انهم ومنذ انتصار الثورة الاسلامية فعلوا مايستطيعون فعله ولايمكنهم اكثر من ذلك .

واكد ان عليهم بحل مشاكلهم الداخلية التي تهدد امريكا بالانهيار عوضا عن السعي لتمديد الحظر التسليحي .

واشار الى الثمن الباهض الذي يدفعه الاعداء في الفضاء الافتراضي للتاثير على الراي العام العالمي وقال: ان مانعرفه عن الامريكان وان ما يقال في الفضاء الافتراضي مختلف تماما.. فتصرفات الرئيس الامريكي مقززة فصدر منه اكثر من 20 الف كذبه مسجلة بحسب وكالات الاعلام الامريكية ومن افتخاراته هو القبض على اللاجئين المكزيكيين وفصل اطفالهم عن ذويهم .

واوضح العميد دادرس ان قدرة امريكا في حال الافول والزوال، مضيفا: نرى اليوم ان الدول التي كانت تسير في فلك امريكا تبتعد عنها والعالم يشهد ظهور قوى عالمية جديدة وان الاحادية في طريقه الى الزوال .

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