مسؤول : مخرج ايراني يحصد الجائزة الاولى لمهرجان ايطاليا السينمائي

وفي تصريح لمراسل "ارنا"، اليوم السبت، اوضح "نادر سعادتي فرد" : ان المهرجان السينمائي الايطالي يضم في دورته الحالية 30 فيلما من ارجاء العالم، والتي تنافست بمختلف الاقسام المحددة لهذا الحدث الثقافي الدولي.

واضاف : ان اللجنة التحكيمية اعلنت خلال مراسم اختتام المهرجان، فوز المخرج الايراني "سبز قبا" وفيلمه القصير "حادثة صغيرة"، بالجائزة الاولى لهذا المهرجان.

كما نقل "سعادتي فر" عن المخرج الايطالي الشهير "ميمو كالوبرسي"، بانه اعجب لبساطة الفيلم حادثة صغيرة، وان اعضاء لجنة التحكيم لمهرجان Job film days ايضا، لديهم الراي نفسه بشان هذا الانتاج السينمائي الايراني.

انتهى** ح ع