ضبط ما يزيد عن طن ونصف الطن من المخدرات في سيستان وبلوجستان

وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم السبت، أضاف العميد طاهري، ان ضباط شرطة مكافحة المخدرات في إيرانشهر وخاش (التابعتين للمحافظة) قاموا من خلال تعزيز إشرافهم التقني والاستخباراتي الشامل بتحديد بؤر عناصر هذه العصابة المسلحة المنظمة التي كانت تنوي نقل شحنة كبيرة من الأفيون من المدن المذكورة إلى وسط البلاد.

وتابع، ان قوى مكافحة المخدرات ألقت القبض على مجموعة من عناصر العصابة الذين كانوا يقلون سيارتين من طراز "بيجو 405" متوجهين من ضواحي منطقة إيرانشهر نحو دلكان التابعتين لسيستان وبلوجستان.

وأشار الى ضبط طن واحد و 287 كغم و 950 غم من المخدرات خلال هذه العمليات، موضحا ان الأفيون شكل 886 كغم و 950 غم ، والحشيش 401 كغم من إجمالي المضبوطات.

وأضاف، ان قوات مكافحة المخدرات بالمحافظة قامت بضبط 374 كغم و200 غم آخر من الأفيون من مجموعة أخرى من عناصر العصابة، خلال اشتباك مسلح معهم في منطقة خاش.

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