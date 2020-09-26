الطاقة الإنتاجية لسلاسل الفولاذ في إيران تبلغ 230 مليون طن

وفي مراسم تدشين المرحلة الثانية من مشروع "فولاد كاوه" جنوبي جزيرة كيش بمنطقة الخليج الفارسي الإقتصادية غربي بندر عباس (مركز محافظة هرمزكان-جنوب)، السبت، أضاف سرقيني: بفضل جهود الخبراء الإيرانيين ورغم جميع إجراءات الحظر الجائر المفروض من قبل العدو فان طاقة انتاج الصلب الخام بلغت حاليا 37 مليون طن سنويا.

ونوه وزير التجارة والصناعة والتعدين بالوكالة، الى تفوق الجمهورية الاسلامية الإيرانية على كل من فرنسا وايطاليا في انتاج الصلب خلال السنوات الأخيرة، مضيفا أن إيران تتبوأ حاليا المرتبة العاشرة عالميا في هذا المجال.

وأشار الى أن انتاج الصلب الايراني سجل نموا بنسبة 6.5 بالمئة في السنة المالية المنتهية في 19 آذار/مارس 2020، فيما بلغ متوسط النمو العالمي 3.5 بالمئة في السنة ذاتها.

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