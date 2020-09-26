مهرجان المقاومة الـ16 يسمي الفائزين بجوائزه في قسم "مدافعو الصحة"

وحصدت أفلام من الهند وايطاليا والمكسيك جوائز من هذا القسم المخصص لتكريم تضحيات الكوادر الطبية على الخط الأمامي لمكافحة وباء كورونا.

وفيما يلي جاءت أسماء الأفلام الفائزة في قسم "مدافعو الصحة" من مهرجان المقاومة الـ16 :-

فئة الافلام القصصية القصيرة

- "لاتقلق" من إخراج وانتاج مانا باكسرشت

- "آخر لقاء" من إخراج محمد مهدي فكريان وإنتاج محسن مشرقي

- "قاطع الطريق" من إخراج وإنتاج امير مسعود اصلاح

- "الكمامة" من الهند للمخرج سوئتا كومار داش وإنتاج مهابراساد ناندا

- "الشكر" من المكسيك للمخرج والمنتج خورخه سالغادو بونس

- "أمي" من الهند للمخرج راكش مويرانغتم وإنتاج Dark Room Studio

فئة الافلام الوثائقية القصيرة

- في خلوة الليل من إخراج مهدي اميني وجواد يقموري وإنتاج مجموعة وثائقيات رواية فتح

- بلوك 65 للمخرج سيد وحيد حسيني نامي وإنتاج سالار حيدرنجاد

- فيلم "الحجر في ايطاليا: كيف بدّل فيروس كورونا حياتنا الى الأبد" من إخراج كارلا فالزون، ساتشا بيازو، وإنتاج سيمون جيانكريسوفار و كارمين بنينسارا

- "من خلف النافذة" من إخراج وانتاج انجليكا غريغورييفا

- "المتطوع" (وثائقي عن استشهاد الدكتور طمهاسبي –آمل) من إخراج نسرين غودرزي وانتاج مركز العلاقات العامة لوزارة الصحة الايرانية

فئة الرسوم المتحركة

- " الحجارة البيضاء" من إخراج فاطمة حسني وإنتاج فاطمة حسني ومركز تنمية السينما الوثائقية والتجريبية

- "المُنجي" من الهند للمخرج والمنتج ارجون موخرجي

- "لا تخاف يارجل" من الهند من إخراج وانتاج ساحيل

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فئة الموشن غرافيك

- مجموعة دعونا نراعي مع بعض (كورونا) من إخراج وانتاج شهرام بيغي

- مجوعة كورونا للموشن غرافيك من إخراج حامد بارئي طبري وبويا رئيسي وانتاج مؤسسة الشهيد آويني الثقافية الفكرية والقناة الاولى الايرانية

- جائحة (باندمي) 2020 من إخراج وانتاج مؤسسة ارنا للوسائط المتعددة وليلا رستمي شكوه

فئة الفيديو

- "مرة اخرى في يوم واحد من اخراج مهران علوي وانتاج مأوا

- "ليلة القدر" من إخراج فرشيد فرجي وإنتاج مركز العلاقات العامة لوزارة الصحة والعلاج الايرانية

- "قابل للكسر" من ايطاليا، من إخراج اميليانو لئون ومكس نارداري وانتاج اميليانو لئون ومؤسسة Reset Production.

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