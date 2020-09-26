اللواء موسوي: الدفاع المقدس كتاب سميك تتوجب قراءته

وفي إجتماع ودي له اليوم السبت بجمع من القادة المخضرمين في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أضاف اللواء موسوي، ان فترة الثمان سنوات من الدفاع المقدس الحافلة بالمفاخر، تشكل صفحة ذهبية وملحمة تضحوية رائعة في تاريخ وطننا الإسلامي.

وأحيى القائد العام للجيش الإيراني ذكرى شهداء الدفاع المقدس، والشهداء المدافعين عن المقدسات، والمدافعين عن الصحة.

وصرح اللواء موسوي: ان جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية الفخور وبفضل التضحيات والجهود الحثيثة للقادة والمجاهدين المخضرمين في ساحات الجهاد بات يرمز اليوم لعظمة واستقلال وطننا الحبيب.

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