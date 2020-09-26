روحاني: تواجد القوات المسلحة الأمريكية يضر بأمن واستقرار المنطقة

جاء ذلك لدى استقبال الرئيس الإيراني، وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مساء اليوم السبت.

وصرح روحاني، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت على الدوام بصورة واضحة وشفافة عن مواقفها السياسية وانها تعتقد بأن تواجد القوات المسلحة الأمريكية يضر بأمن واستقرار المنطقة.

وقال: نحن نعتبر وحدة الشيعة والتفاعل بين مختلف الفئات بما في ذلك الشيعة والسنة والأكراد مبدأ مهم في العراق، مؤكدا وقوف إيران الى جانب العراق حكومة وشعبا.

وفيما أشار الى أن الشعب الإيراني وحكومته يعتبران العراق دولة صديقة لهم، أضاف روحاني: لقد دعمنا على الدوام وفي مختلف المراحل الشعب العراقي والحكومة القانونية في هذا البلد وخير مثال على ذلك هي مساعدة الشعب والحكومة العراقية في مواجهة الهجمات الإرهابية لداعش على هذا البلد.

وأكد الرئيس الإيراني أن العمل لإخراج القوات الأمريكية ليس واجب إيران فحسب، بل يتوجب على كل دولة يتواجد فيها الأميركيون.

وأضاف، ان تصويت البرلمان العراقي على انسحاب القوات الأميركية من العراق خطوة إيجابية يحترمها الشعب العراقي وتدعمها إيران.

وشدد روحاني على أن طهران لم ولن تسعى الى التدخل في الشؤون العراقية الداخلية وفي العلاقات بين الفصائل العراقية.

وأكد ضرورة تعزيز وتعميق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والثقافية وخاصة الاقتصادية، وعلى الإسراع في ادخال الاتفاقات المسبقة بين البلدين حيز التنفيذ، والتي تم التأكيد عليها خلال الزيارات المتبادلة بين المسؤولين الإيرانيين والعراقيين.

يتبع..أ م د