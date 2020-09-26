السفير الإيراني في الأوروغواي: على الجميع الإعتبار من التاريخ

وفي مقال في صحيفة لا ريبوبليكا الأوروغوايية، أشار بسنديده إلى ذكرى غزو العراق لإيران وكتب: قبل أربعين عاما، في مثل هذه الأيام، شن دكتاتور العراق، صدام حسين، الذي كان يتمتع بشعبية واسعة في ذلك الوقت في الدول الداعية لحقوق الإنسان والتي لديها مجموعة متنوعة من الأسلحة المتطورة.