السفير الإيراني في الأوروغواي: على الجميع الإعتبار من التاريخ

وفي مقال في صحيفة لا ريبوبليكا الأوروغوايية، أشار بسنديده إلى ذكرى غزو العراق لإيران وكتب: قبل أربعين عاما، في مثل هذه الأيام، شن دكتاتور العراق، صدام حسين، الذي كان يتمتع بشعبية واسعة في ذلك الوقت في الدول الداعية لحقوق الإنسان والتي لديها مجموعة متنوعة من الأسلحة المتطورة.
طهران/26 أيلول/سبتمبر/إرنا- كتب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأوروغواي، ابو الفضل بسنديده، في مقال نره في إحدى صحف هذا البلد: من الأفضل أن يقرأو بعناية تاريخ عدوان صدام على إيران على مدى ثمان سنوات وهزيمته المهينة حتى لا يرتكبوا خطأ حسابيا مثل صدام.
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