250 وحدة سكنية تضررت اثر زلزال كلستان شمال ايران

وقال امان غلدي ضمير في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" اليوم السبت انه من بين الوحدات السكنية الـ 250 المتضررة في 20 قرية تابعة لمدينة مراوة تبة، 115 وحدة منها بحاجة الى تاهيل فيما الوحدات الـ 135 الاخرى هي غالبا مبنية من الطوب اللبن وتفتقد لهياكل هندسية لذا يجب ان تهدم وتبنى من جديد.

واوضح بان غالبية الاضرار بسبب الزلزال لحقت بالوحدات السكنية في قرى شيخلر ودادلي غرنين وفرق سر، وقال، ان الزلزال لم يسفر عن اي اضرار بشرية ولم تلحق خسائر بالبنية التحتية مثل المياه والكهرباء والغاز في المدينة.

واضاف، ان فرق الاغاثة والانقاذ المتواجدة في منطقة الزلزال زودت سكان الوحدات السكنية التي تم اعتبارها غير قابلة للسكن بسبب شدة الاضرار التي لحقت بها.

يذكر ان زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة مراوة تبة شرق محافظة كلستان في الساعة التاسعة و 16 دقيقة من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي (الخامسة و 46 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش).

ووقع الزلزال في عمق 10 كم من سطح الارض وكان مركزه على بعد 21 كم من مدينة مراوة تبة و 46 كم من حدود جمهورية تركمنستان.

وشهدت المنطقة 8 توابع زلزالية لغاية الان.

انتهى ** 2342