رئيس الاركان الايرانية: الردع الناجم عن الدفاع المقدس منقطع النظير

جاء ذلك في حوار مع التلفزيون الايراني مساء السبت لمناسبة اسبوع الدقاع المقدس تحدث خلاله عن القدرات الدفاعية للقوات المسلحة وتطورات المنطقة.

واشار الى عملية "ثامن الائمة (ع)" والتي تم خلالها كسر الحصار عن آبادان وقال، لقد كانت المرة الاولى التي يقوم فيها قادة الجيش والحرس الثوري بالتخطيط لعمليات مشتركة وتقرر مهاجمة قوات العدو الذي عبر من نهر كارون، من محاور الشمال والشرق والجنوب بالتزامن معا.

واوضح بان الفرقة المدرعة الثالثة والتي كانت تعد من اقوى الفرق العسكرية العراقية كانت قد عبرت من نهر كارون بواسطة جسرين وقطعت الطريق بين اهواز وآبادان وحتى انها عبرت نهر بهمنشير وحاصرت آبادان بصورة كاملة تقريبا.

واشار الى امر الامام الراحل (رض) بانه يجب كسر الحصار عن آبادان وقال، لقد كانت عمليات "ثامن الائمة (ع)" ناجحة تماما حيث تم اسر اكثر من الف (من القوات العراقية) واغتنام عدة آلاف من العربات والدبابات وحاملات الجند.

واكد رئيس الاركان الايرانية، اننا لم ولن نشن حربا على احد واضاف، رغم الاضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب والخسائر التي لحقت بالبنية التحتية والقوى البشرية في البلاد والتي مازالت تداعياتها موجودة ولكن تحققت الى جانب ذلك منجزات لافتة في الدفاع المقدس.

يتبع ** 2342