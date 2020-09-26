اللواء باقري: لو توقف دعم امیرکا والغرب للکیان الصهیوني سینهار سریعا

وفي حوار مع التلفزيون الايراني مساء السبت اشار اللواء باقري الى شعار الصهيونية "من النيل الى الفرات" وقال: ان الكيان الصهيوني يسعى اليوم لاثبات وجوده في شريط محصور فيه ويواجه هجرة عكسية لليهود وعدم استقرار في الاراضي المحتلة.

واضاف: لو توقف دعم اميركا والغرب للكيان الصهيوني اليوم فانه سينهار سريعا وهذا من ثمار الدفاع المقدس، كما ان تشكيل محور المقاومة وحزب الله وانصارالله هو نتيجة وثمرة للدفاع المقدس.

واعتبر اللواء باقري ان الدفاع المقدس ذهب بامننا القومي الى ابعد من حدودنا الجغرافية.

يتبع ** 2342