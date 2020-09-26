استقلال طهران يودع دوري ابطال آسيا بالخسارة امام باختاكور

سجل هدفي باختاكور، دراجان سيران وصابر ساردور، في الدقيقتين 43 و47، بينما أحرز هدف استقلال طهران علي كريمي، في الدقيقة 32.

وكان استقلال طهران قد نجح في التقدم بهدف، في الدقيقة 32، عن طريق علي كريمي من ضربة حرة مباشرة، لعبها قوية في المرمى.

وهاجم باختاكور بحثا عن التعادل، ونجح في إدراكه بالدقيقة 43، عن طريق دراجان سيران، برأسية بعدما تلقى كرة عرضية من خورخي.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح باختاكور في التقدم عبر صابر ساردور، في الدقيقة 47.

وحاول استقلال إدراك التعادل، دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز باختاكور 2-1.

وبذلك فقد تاهل باختاكور الى الدور ربع النهائي مع اهلي جدة الذي فاز على شباب الاهلي دبي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقتين الاصلي والاضافي 1-1 .

وستجري مساء اليوم الاحد مباراتان اخريان في الدور ثمن النهائي؛ الاولى بين برسبوليس الايراني والسد القطري، والثانية بين النصر والتعاون السعوديين، لتحديد الفريقين الاخرين من غرب اسيا المتاهلين للدور ربع النهائي.

انتهى ** 2342