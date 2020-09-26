استشهاد اثنين من حرس الحدود الايراني في اشتباك مع اشرار مسلحين في خوزستان

وقال العميد باكباز في تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" مساء السبت: انه حينما كانت دورية مائية من حرس الحدود تقوم بتنفيذ مهمتها في هور العظيم اشتبك معها اشرار مسلحون.

واضاف: انه خلال هذا الاشتباك المسلح استشهد النقيب مقداد بوير والنائب ضابط عبدالله مؤمن زادة من كوادر فوج الحدود لمنطقة دشت آزادكان واصيب عنصر اخر من حرس الحدود نقل على اثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واوضح بان الاشرار المسلحين تكبدوا خسائر في هذا الاشتباك سيتم الاعلان عنها لاحقا بعد استكمال المعلومات اللازمة.

واكد العميد باكباز بان استشهاد هذين العنصرين في قوات حرس الحدود سيزيد عزمها في اداء مهامها وسوف لن تسمح للاشرار والمهربين بالمساس بامن الحدود او امن وراحة المواطنين.

انتهى ** 2342