٢٧‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٩:٣٤ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84055621
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طفل ايراني يتألق في مسابقات الرسم الاسيوية بالصين

طفل ايراني يتألق في مسابقات الرسم الاسيوية بالصين

طهران / 27 ايلول / سبتمبر/ ارنا – نال الطفل الايراني اميرحسين حسنلو ذو السبعة اعوام شهادة تقدير خلال مشاركته في منافسات الرسم الاسيوية 2020 بدورتها السادسة .

وقال مدير مركز التنمية الفكرية للجمهورية الاسلامية في مدينة زنجان " عليرضا نوري" ان الطفل الايراني اميرحسين حسنلو ذو السبعة اعوام نال شهادة تقدير خلال مشاركته في منافسات الرسم الاسيوية 2020 بدورتها السادسة  التي اقيمت في الصين .

وافادت "ارنا"، ان اطفال "مركز التنمية الفكرية للجمهورية الاسلامية" حصلوا على 3 جوائز للمركز الاول و 4 في المركز الثاني و جائزتين للمركز الثالث كما فازوا باحدى عشرة شهادة تقدير من المعرض الدولي السادس لرسوم اطفال اسيا 2020.

وشارك في هذا الحدث الثقافي الدولي 439 اثرا من 7 دول بالعالم.
انتهى**م م

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