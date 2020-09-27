ایران وجهة مثالية لعلاج العقم

واثمرت هذه التحقيقات ومساعي الكوادر الطبية والاخصائيين عن صدارة ايران اقليميا في علاج العقم كما انها تعد ضمن أكبر 10 دول حول العالم في هذا المجال.

والمستوی العلمی للأطباء والخبراء الإيرانیین یضاهی نظرائهم في البلدان المتقدمة فی علاج العقم و ان الأدوات والتقنيات والمعدات والأدوية الخاصة بعلاج العقم في إيران تاتی ضمن الأفضل في العالم، ومعدل نجاح العلاج يضاهي معدل النجاح في البلدان المتقدمة وحتي في بعض الحالات سجل الاطباء الايرانيون تفوقهم علد نظرائهم في دول اخرى و منها اوروبية.

ایران وجهة رائعة لعلاج العقم

و ینشط نحو 80 مركزا تخصصيا في ايران يقدم علاجات عقم متقدمة حيث حققت ايران تطورا ملحوظا في هذا المجال خلال السنوات الماضية مما تحولت الى وجهة رائعة للأزواج الذين يعانون من مشاكل عدم الانجاب من كل أنحاء العالم کون ایران تحتل الصدارة اقليميا في تخصص علاج العقم.

وتعتبر مؤسسة رويان من افضل المؤسسات في ايران في علاج العقم التي اجريت تحقيقات ناجحة واستثنائية في هذا المجال ولقد تحولت هذه الموسسة الی اسم ذائع الصیت فی علاج العقم.

وقال المدیر التنفیذی لبنك الخلایا الجذعیة والحبل السرّي التابع لمركز رويان البحثي "مرتضی ضرابي" ان ايران تملك اكبر بنك للجينات في الشرق الاوسط.

امال للازواج تصبح حقيقة في ايران

کما اعلن رئيس مركز ابحاث العقم والولادة في جامعة الشهيد بهشتي بطهران " جليل حسيني" أن البلاد توصلت الي أحدث السبل والطرق لعلاج العقم مما ليست هناك حاجة لمغادرة الايرانيين الي الخارج لتلقي العلاج وان كافة الاساليب المعتمدة في سائر الدول المتطورة لعلاج العقم باتت متوفرة الان في ايران.

وهناك مستشفيات عالية الجودة ومجهزة تجهيزًا عاليًا في مدن مثل طهران ويزد ، ولديها طرق متعدة و اكثر تقدما لعلاج العقم كما ثمة مستشفيات وعيادات ومراكز خصوبة في مدن أخرى حققت انجازات رائعة في هذا المجال.

هم على استعداد لتقديم خدمات الخصوبة لأولئك الأزواج الذين ينتظرون آمالهم لتصبح حقيقة.

میزات علاج العقم في ايران

تعد ايران حالياً واحدةً من أفضل البلدان التي يمكن اختیارها من قبل المرضى لعلاج حالات العقم لان نسبة النجاح فی علاج هذ المرض عالية فیها وتكلفته منخفضة ومعقولة مقارنة مع البلدان الاخرى.

اضافة الي ذلك فإن إيران تنعم بالامن و الاستقرار لذلك اصبحت وجهة لكثير من الازواج الشباب ومتوسطي العمر الذين يعانون من العقم حيث هناك العديد من المرضى من دول مختلفة بما فيها اوروبية وايضا من دول الجوار يراجعون مراكز العقم في ايران للحصول على علاج افضل.

أنواع علاج العقم في ايران

عملية أطفال الأنابيب (IVF)

أطفال الأنابيب هي عملية تلقيح البويضة والحيوان المنويّ خارج الرحم، وذلك بأخذ البويضات الجيدة وذات الحجم المناسب من المرأة وتلقيحها بالحيوان المنويّ ذي الصفات الجيدة للحصول على البويضة الملقحة في أنبوب اختبار ثم يتم إعادتها إلى الأم.

عمليات الحقن المجهري (ICSI)

يُستخدم الحقن المجهري لتعزيز طور الإخصاب في عملية التلقيح الاصطناعي (In vitro fertilization (IVF)). وتُعدّ عملية الحقن المجهريّ ناجحة للغاية، إذ يحدث الإخصاب في حوالي 90٪ من الحالات.

زرع البويضة الملقحة في قناة فالوب (ZIFT)

تلقيح البويضة في قناة فالوب (GIFT)

طريقة جديدة لعلاج العقم في ايران طريقة لتشخيص خباء (جريب كيس – follicle bag ) تجنبا لتكرار دورة ivf.

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