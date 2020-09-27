٢٧‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١١:٣٨ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84055895
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خلال لقائه وزير الخارجية العراقي

شمخاني: التطبيع مع الكيان الصهيوني يوسع الخلافات في المنطقة

شمخاني: التطبيع مع الكيان الصهيوني يوسع الخلافات في المنطقة

طهران/ 27 ايلول/ سبتمبر/ ارنا - أكد أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني ان تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني خيانة كبرى وانتهاك واضح لحقوق الشعب الفلسطيني ، مضيفا ان تبعات هذا الاجراء سوف لن تقتصر على الاخلال بالأمن وزرع الخلاف بين دول المنطقة بل ستجعل وجود الدول المطبعة في خطر حقيقي .

وأكد شمخاني لدى استقباله قبل ظهر اليوم الاحد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الذي يزور طهران ، على ضرورة التعاون الجماعي بين دول المنطقة ، مشيرا الى أن استقرار هذه الدول يتحقق في ظل الحوار والتعاون الاقليمي دون أي تدخل أجنبي.

واضاف ان المشروع الصهيوني للهيمنة الكاملة على المنطقة ما زال متواصلا عن طريق التطبيع مع بعض دول المنطقة والاستفادة من الضغوط الامريكية ، معتبرا ان التطبيع الذي يعد خيانة كبرى هو انتهاك صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني .

كما تطرق شمخاني الى العلاقات بين ايران والعراق ، مؤكدا الاهمية الاستراتيجية للاتفاقيات الموقعة بين طهران وبغداد ، كما اعتبر ان التسريع في التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقيات يرتقي بالعلاقات بين البلدين أكثر فاكثر ويخلق نموذجا ناجحا للتعاون في جميع المجالات.

وفي جانب آخر من حديثه مع الوزير العراقي وصف شمخاني اغتيال القائدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس بانه ارهاب رسمي ، معتبرا ان الحد الأدنى لعقاب مرتكبي هذه الجريمة الكبرى هو مغادرة المنطقة فورا ، خاصة من البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة.

واضاف بهذا الصدد ان أقل ما يُنتظر من العراق هو المتابعة الجادة لهذا العمل الجبان في الدوائر الدولية ذات العلاقة.

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